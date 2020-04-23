«Есть очевидные проблемы», – Путин предостерег от «абстрактных обещаний» поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам банковского кредитования экономики признал наличие «очевидных проблем и сложностей» с реализацией мер государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса как для простых граждан, так и для бизнеса.

«Граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования», – констатировал глава государства, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул, что «это далеко не единичные случаи».

Путин при этом указал, что «мало объявить» о мерах господдержки. «Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается», – отметил президент.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны», – подчеркнул президент, отметив, что эффект от таких решений будет низким.

Путин поручил правительству и Центробанку проанализировать ситуацию и внести необходимые изменения в нормативную базу.

«Все инструменты поддержки, включая льготные банковские кредиты, льготные программы, должны быть максимально доступны для граждан и бизнеса», – предупредил Путин.

Участвующая в совещании глава ЦБ Эльвира Набиуллина меж тем отчиталась о росте рассмотренных и одобренных заявок на реструктуризацию кредитов. По ее словам, процент одобряемых обращений по 11 системно значимым банкам увеличился до 60% от числа рассмотренных заявлений. «На прошлой неделе это было около 44%, неделей ранее – около 14%. То есть динамика положительная, но, безусловно, есть еще потенциал для роста», – отметила она, пообещав, что в ближайшие дни кредитные организации «выведут работу по программам на полную мощность».

Москва, Наталья Петрова

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