Путин изменил дату окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 апреля, подписал Федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Документ опубликован на портале правовой информации.

До этого датой окончания Второй мировой войны в России считалось 2 сентября. В середине апреля данные поправки одобрила Госдума. Против переноса даты выступал Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Там заявляли, что на 3 сентября приходится день памяти жертв теракта в Беслане, потому, в случае переноса даты возникнет непонимание со стороны родных и близких погибших во время этого преступления в 2004 году. Той же позиции придерживается и комитет «Матери Беслана».

В подписанном Путиным документе указано, что теперь 3 сентября будет значиться Днем окончания Второй мировой войны. Памятная дата «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом.

Напомним, что теракт в Беслане произошел в школе №1 в День знаний, 1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки. Террористы удерживали заложников в течение двух с половиной дней, до 3 сентября. В результате погибло 333 человека, из них 186 детей.

Москва, Иван Гридин

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