Радио КНДР сообщает об активной деятельности Ким Чен Ына

Официальный КНДР, судя по всему, опровергает слухи о возможной кончине Ким Чен Ына. Утром в воскресенье государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны, передает южнокорейское агентство Ренхап.

Как сообщает РИА «Новости», в новостном сообщении говорилось о том, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён». В какой форме была передана благодарность, не уточняется.

Строительство нового города Самчжиён было торжественно завершено в конце прошлого года, в церемонии участвовал сам Ким Чен Ын.

Кроме того, в субботу ЦТАК сообщило, что в четверг лидер Северной Кореи получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.

Новых сообщений об участии председателя Госсовета КНДР в публичных мероприятиях или о его поездках по стране пока нет. Последнее фото лидера на сайте ЦТАК было опубликовано в новости от 12 апреля об инспекции полка ВВС.

После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР. Некоторые СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространять слухи о якобы смерти лидера КНДР.

За ночь, сообщает РИА «Новый День», новостных сообщений о смерти лидера КНДР стало ещё больше, однако никаких доказательств ни одно СМИ не приводит.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.04.20

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