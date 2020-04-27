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Понедельник, 27 апреля 2020, 10:57 мск

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«Всё как обычно», – власти Южной Кореи рассказали о самочувствии лидера КНДР

Фото: Reuters

Советник президента Южной Кореи по внешней политике Мун Чжон Ин в комментарии американским телеканалам опроверг слухи о тяжелой болезни и возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам чиновника, руководитель КНДР «жив и здоров». «Он находится в районе Вонсана (северокорейский курорт, где расположена одна из резиденций Ким Чен Ына – прим. ред.) с 13 апреля. Подозрительных передвижений в этом районе пока не зафиксировано», – рассказал Мун Чжон Ин телеканалу CNN, подчеркнув, что это официальная позиция правительства Южной Кореи. В комментарии Fox News советник президента Южной Кореи охарактеризовал самочувствие северокорейского лидера как хорошее.

В свою очередь, министр Южной Кореи по делам объединения Ким Ен Чхоль заявил со ссылкой на разведданные, что ситуация в КНДР не претерпела никаких изменений. По его словам, ничего необычного в Северной Корее не происходит. Такое заявление прозвучало на закрытом мероприятии в Сеуле, передают южнокорейские СМИ.

Слухи об ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына стали распространяться после того, как он с 11 апреля перестал появляться на публике. Последнее фото лидера на сайте государственного информагентства ЦТАК было опубликовано в новости от 12 апреля об инспекции полка ВВС.

Как информировал «Новый День», после недавнего сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и в соцсетях появились слухи о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР. Некоторые СМИ в США, Южной Корее и Японии со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространять слухи о якобы кончине Ким Чен Ына.

В то же время в минувшее воскресенье государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны, тем самым опровергнув информацию о его возможной смерти. В частности, в сообщении говорилось о том, что Ким Чен Ын «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён». В какой форме была передана благодарность, не раскрывается. Строительство нового города Самчжиён было завершено в конце прошлого года, в торжественной церемонии участвовал сам лидер КНДР.

Перед этим в субботу ЦТАК сообщило о получении лидером Северной Кореи поздравительной телеграммы от руководителя КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 27.04.20

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