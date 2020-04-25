СМИ Японии, Китая и США: «Ким Чен Ын мертв»

СМИ сообщают о кончине главы КНДР Ким Чен Ына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что 12 апреля северокорейскому лидеру сделали операцию в связи с проблемами сердечнососудистой системы. Через несколько дней официальные источники сообщали, что самочувствие Ким Чен Ына улучшилось.

Однако 23 апреля в китайской прессе появилась информация, что страна отправила в КНДР бригаду медиков для помощи главе государства. Агентство Taiwan News отмечало, что из-за неудачной операции северокорейский лидер впал в вегетативное состояние.

А теперь СМИ Японии, Гонконга и США сообщают о кончине Ким Чен Ына.

«По слухам, Ким Чен Ын мертв», – написало издание New York Post.

«Руководство гонконгского спутникового телевидения HKSTV, поддерживаемой Пекином вещательной сети в Гонконге, заявило, что Ким умер, сославшись на «очень солидный источник». Это сообщение широко распространено в социальных сетях, говорится в информации International Business Times .

В других неподтвержденных сообщениях, приписываемых высокопоставленным партийным источникам в Пекине, говорится, что операция по установке стента прошла неправильно, потому что руки хирурга так сильно дрожали», – пишет издание.

Напомним, сообщения о смерти северокорейского лидера начали поступать несколько дней назад. Все это время государственное телевидение показывало видеонарезку с главой страны.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.04.20

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