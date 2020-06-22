КНДР забросает Южную Корею пропагандистскими листовками с помощью воздушных шаров

Власти КНДР готовят акцию, направленную против Сеула. С помощью 3 тысяч воздушных шаров на территорию Южной Кореи сбросят 12 миллионов пропагандистских листовок. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Дата начала мероприятия не разглашается. 25 июня исполнится 70 лет с начала Корейской войны (1950-53 гг), вероятно, рассылка может быть приурочена к этой годовщине. «Приближается время возмездия», – добавляет ЦТАК. Что именно будет написано в листовках, также остается загадкой. Пхеньян лишь отметил, что послания «отражают гнев и ненависть людей из всех слоев общества».

В КНДР акцию называют ответной мерой. Ранее Пхеньян заявлял, что северокорейские перебежчики отправляют на север с помощью больших воздушных шаров миллионы листовок.

Министерство по делам объединения Южной Кореи потребовало от Пхеньяна немедленно отказаться от рассылки пропагандистских листовок, указав на то, что это будет нарушением межкорейского соглашения на высшем уровне. В департаменте Объединенного фронта Северной Кореи в свою очередь назвали соглашение межкорейского саммита «мертвым документом».

На прошлой неделе КНДР взорвала Межкорейский офис связи. Отделение было открыто в 2018 году и считалось первым шагом к урегулированию конфликта Севера и Юга Корейского полуострова.

Пхеньян, Зоя Осколкова

Пхеньян. Другие новости 22.06.20

В США продолжается война с памятниками. Демонтируют монумент Теодору Рузвельту. / «Крым всегда был нашим» – Путин. / Трамп предложил уменьшить число тестирований на коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»