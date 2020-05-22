Ким Чен Ын вновь пропал из публичного пространства на три недели

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын снова пропал из публичного пространства – на этот раз его не видели три недели. Южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на правительство страны сообщает, что власти страны пристально следят за складывающейся на территории соседнего государства ситуацией.

«Власти пристально следят», – сказал представитель Министерства объединения Республики Корея, напомнив, что в январе Ким Чен Ын так же пропал на 21 день, потому Сеул «внимательно следит за ситуацией с его исчезновением», изучая эфиры и публикации в СМИ.

Продолжительные исчезновения Ким Чен Ына из публичного пространства ранее вызвали подозрения, что лидер серьезно болен. Как писал «Новый День», во второй половине апреля СМИ сообщали об ухудшении здоровья северокорейского лидера на фоне перенесенной им операции. Слухи стали распространяться после того, как он с 11 апреля перестал появляться на публике. Последнее фото лидера на сайте государственного информагентства ЦТАК было опубликовано в новости от 12 апреля об инспекции полка ВВС.

В конце апреля после сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой, в ряде СМИ и в соцсетях появились слухи о тяжелом состоянии здоровья лидера КНДР. Некоторые СМИ в США, Южной Корее и Японии со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространять слухи о вероятной кончине Ким Чен Ына.

Спустя некоторое время государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны, тем самым опровергнув информацию о его возможной смерти. В частности, в сообщении говорилось о том, что Ким Чен Ын «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён». В какой форме была передана благодарность, не раскрывалось. Строительство нового города Самчжиён было завершено в конце прошлого года, в торжественной церемонии участвовал сам лидер КНДР.

В итоге в начале мая «Ренхап» сообщил со ссылкой на северокорейские медиа о том, что Ким Чен Ын появился на публике, посетив открытие завода по производству удобрений. На публике на тот момент он не появлялся порядка 20 дней.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 22.05.20

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