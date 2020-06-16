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Вторник, 16 июня 2020, 12:40 мск

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КНДР уничтожила офис связи двух корейских государств

Фото: Reuters

Северная Корея взорвала Межкорейский офис связи. Отделение было открыто в 2018 году и считалось первым шагом к урегулированию конфликта Севера и Юга Корейского полуострова.

«Северная Корея уничтожила корейский офис связи в 14:49 по местному времени (7:49 CEST)», – говорится в сообщении Министерства объединения Южной Кореи. В Пхеньяне позднее подтвердили, что здание было полностью разрушено.

Ситуация на Корейском полуострове начала обостряться в последние дни. КНДР заявила о намерении вернуться в демилитаризованные зоны. «Наши военные внимательно следят за текущей ситуацией, в которой отношения Север-Юг ухудшаются, и полностью готовятся предоставить надежную военную гарантию для всех мер, которые должны быть приняты партией и правительством», – говорится в заявлении северокорейских военных.

В 2018 году Северная и Южная Корея провели несколько встреч на высшем уровне, чтобы улучшить отношения. Однако Пхеньян утверждает, что все обещания Сеула о мире очень похожи на уловки. Власти КНДР требуют от Южной Кореи прекратить отправлять на Север политические листовки и другие материалы.

Сеул, Зоя Осколкова

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