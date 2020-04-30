Деньги на зарплаты, отсрочки по налогам, доплаты как для медиков – Путин анонсировал меры поддержки НКО и волонтеров

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтерами пообещал поддержку некоммерческим организациям в условиях пандемии коронавируса. НКО получат меры господдержки аналогично малым и средним предприятиям. Кроме того, президент согласился с идеей распространить на волонтеров, борющихся с COVID-19, ряд мер поддержки медицинских работников.

В частности, один из участников встречи предложил Путину расширить программу страхования медперсонала, работающего с коронавирусом. Президент в ответ заявил, что согласен с тем, что «нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров» (здесь и далее цитаты от пресс-службы Кремля). По его словам, добровольцы в больницах вместе с медработниками находятся на передовой борьбы с COVID-19. Путин подчеркнул, что помощь волонтеров в борьбе с пандемией является проявлением гражданского героизма.

По итогам встречи президент заявил, что «нужно обязательно поддержать волонтеров, которые работают в условиях повышенного риска». И поручил правительству совместно с Ассоциацией волонтерских центров, «с привлечением бизнеса проработать предложения по дополнительной поддержке добровольцев в нынешних сложных условиях».

Что касается поддержки НКО, Путин сообщил, что попросил правительство проработать соответствующие меры. «Считаю необходимым предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса», – заявил президент. Речь идет об отсрочке на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов, отсрочке платы за аренду государственного и муниципального имущества. Кроме того, Путин счел необходимым предоставить социально ориентированным НКО прямую финансовую помощь на выплаты зарплаты в размере одного МРОТ, 12 130 рублей на каждого сотрудника. Также он заявил, что должна быть разработана программа льготных кредитов для НКО для выплаты заработных плат.

Однако поддержку получат не все НКО. Президент отметил, что в первую очередь помощь должна «предоставляться НКО, которые уже проявили себя как надежные партнеры государства и общества». Речь идет о «победителях конкурсов Фонда президентских грантов, соответствующих фондов министерств и ведомств, регионов и муниципалитетов», уточнил он.

Кроме того, Путин заявил о поддержке частных компаний и компаний с госучастием, которые оказывают «значимую бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом». «Принято следующее решение – при расчете налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся», – сказал президент и поручил кабмину «максимально ускорить внесение в Госдуму соответствующего законопроекта».

И, наконец, Путин пообещал поддержку сотрудникам социальных учреждений, где находятся инвалиды, пожилые люди и «другие граждане, нуждающиеся в особой заботе». По его словам, для них нужно предусмотреть дополнительные поощрения. «Прошу Правительство максимально оперативно определить порядок таких выплат и их параметры с учетом особых условий труда и объема дополнительной нагрузки, которая ложится на плечи этих людей, включая непосредственную работу с людьми, у которых выявлен коронавирус», – распорядился глава государства.

Москва, Наталья Петрова

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