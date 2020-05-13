Два российских региона объединят в единый. Референдум намечен на 2020 год

Врио губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный в среду, 13 мая, выступят с инициативой объединения двух регионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, сегодня в столице НАО Нарьян-Маре пройдет совещание с главами правительств регионов. На совещании будет подписан меморандум об объединении регионов, уточнил источник газеты «Ведомости». А затем Цыбульский и Бездудный выступят с совместным заявлением о начале объединения.

Предполагается, что референдум по этому вопросу пройдет уже в этом году, рассказал один из источников РБК.

В начале апреля, после отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначения Цыбульского на должность врио главы региона, СМИ сообщали, что в Кремле рассматривают возможность объединения Архангельской области и НАО. Ранее Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ. Его место занял замгубернатора НАО Юрий Бездудный.

По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, основными причинами объединения двух регионов являются и политические, и экономические факторы. «В двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, и было бы логичным создание общего, если так можно выразиться, нефтегазового бассейна», – полагает эксперт. Кроме того, по его словам, еще одна предпосылка для объединения – необходимость выстраивания единой политики в области управления Северным морским путем.

Политолог Екатерина Курбангалеева считает, что главная причина объединительного процесса – перераспределение части финансовых потоков на Архангельскую область, чтобы «вырвать регион из числа тяжелых дотационников».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.20

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