«Ситуация стабильная, но хрупкая»: Путин призвал готовиться ко второй волне пандемии

Президент России Владимир Путин заявил со ссылкой на оценки экспертов, что ситуация с распространением коронавируса в РФ «в целом стабилизируется». Такое заявление он сделал в пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля. Путин при этом отметил, что «позитивная динамика пока не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая», но она все-таки есть.

По словам президента, «если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%». Путин отметил, что снижение идет «на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований». «За последние две недели общее число проведенных тестов выросло почти на 3 млн», – сказал президент, добавив, что нужно наращивать тестирование населения.

По его словам, широкое тестирование на коронавирус и неукоснительное соблюдение всех санитарных требований являются главными условиями успеха в борьбе с эпидемией. «Это необходимо, чтобы не допустить отката назад», – указал он.

Путин также отметил, что выходя из режима ограничений необходимо готовиться ко второй волне пандемии осенью. «Нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью, конец октября – ноябрь», – сказал президент, подчеркнув, что «мы должны это иметь в виду и быть готовыми к такому развитию ситуации».

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что среднесуточный прирост зараженных в стране замедлился на сегодняшний день до 2,8%. По ее словам, ситуация, которая складывается за прошедшие 10 дней (с момента отмены режима нерабочих дней – прим. ред.) «дает нам основания говорить, что страна все-таки перешла в режим стабилизации».

Голикова отметила, темпы прироста выявления новых случаев коронавируса за 10 дней снизились на 22,5%. По ее словам, в 47 регионах коэффициент распространения Covid-19 меньше единицы или равен ей.

При этом вице-премьер заявила, что «несмотря на стабилизацию, ситуация все-таки остается достаточно хрупкой». Она призвала глав регионов контролировать соблюдение санитарных мер при смягчении ограничений. «Это нужно, чтобы при растущих желаниях считать, что эпидемия пошла на спад, не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования», – подчеркнула Голикова.

Вице-премьер при этом предупредила о серьезном росте смертности от нового коронавируса в России в мае. «Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам говорит о том, что серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», – сказала Голикова. В целом, по ее мнению, российская система здравоохранения смогла выдержать испытание новым коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова со своей стороны на совещании у президента заявила, что распространение Covid-19 в России вышло на «уверенное плато». Однако, подчеркнула она, сегодняшняя ситуация «требует особого внимания и неукоснительного соблюдения всех требований для того, чтобы эта ситуация не ухудшилась».

Напомним, по последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 326 448 случаев Covid-19, скончались 3249 человек, выздоровели – 99 825.

Москва, Наталья Петрова

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