«Дошло до абсурдных обвинений», – Лавров рассказал о запрете просить помощи у России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны Запада пользуются пандемией коронавирса для наказания неугодных им правительств и запрещают пострадавшим от Covid-19 странам обращаться за помощью к России. Об этом говорится в статье руководителя российского внешнеполитического ведомства для китайской газеты Global Times.

Как отметил министр, подобные действия сильно препятствуют глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом и заботе о здоровье населения.

«Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы, – пишет Лавров. – Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя».

Глава МИД России поясняет: «Есть те, кто пытается воспользоваться текущей ситуацией для игр в «Монополию», продвижения узкокорыстных интересов, сведения счетов с геополитическими конкурентами». В условиях пандемии ускорились «уже сформировавшиеся негативные тенденции», а также «обострились накопленные противоречия и разногласия, разгоняет нездоровое соперничество», считает Лавров.

По его словам, сложившаяся кризисная ситуация «показала ряд примеров дефицита гуманизма». Министр, в частности, обращает внимание на попытки возложить вину за распространение заболевания на Китай и упоминает о «нечистоплотных спекуляциях» относительно российской помощи ряду государств, которая была оказана по просьбе их же правительств.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния», – заявил Лавров. Более, подчеркнул он, дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация».

«Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан», – заключил глава МИД РФ.

Ранее Лавров предостерег от попыток политизировать тему пандемии, призвав, уделить внимание конкретным мерам по пресечению распространения коронавируса и по минимизации ущерба для здоровья и жизни людей.

Напомним, в конце марта Россия направила в Италию 14 военных самолетов со специалистами по санобработке и врачами для дезинфекции медучреждений и помощи больным коронавирусом. Помощь оказывалась по просьбе официального Рима. В середине мая все военные вернулись в Россию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.20

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