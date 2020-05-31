Трамп перенес саммит G7 на осень и решил расширить состав его участников за счёт РФ, Индии, Южной Кореи и Австралии

Президент США Дональд Трамп решил отложить саммит G7, намеченный на конец июня. Помимо стран-членов он также хочет пригласить на мероприятие Австралию, Россию, Южную Корею и Индию, сообщает Reuters.

Напомним, в G7 помимо США, входят Италия, Япония, Канада, Франция, Великобритания и Германия. Считается, что это наиболее экономически развитые страны мира. До 2014 года саммит назывался «Большая восьмерка» и в состав входила Россия. Однако после присоединения Крыма РФ из состава была исключена.

Трамп, который будет председательствовать в «Большой семерке» в этом году, заявил на этой неделе, что, по его мнению, нет лучшего примера открытия мира после пандемии корнавируса, чем проведение саммита лидеров «Большой семерки» в Соединенных Штатах в конце июня. Однако в субботу агентство Reuters сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение Трампа на июнь из-за сохраняющейся угрозы коронавирусной инфекции.

После этого, в субботу Трамп объявил об отсрочке саммита.

Глава Белого дома отметил, что нынешний формат группы G7 «очень устарел» и не отражает должным образом то, что происходит в мире. По его словам, в группу можно было бы включить Россию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 31.05.20

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