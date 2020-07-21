В Сенате США выступили против включения России в G-7

В Сенат США поступила резолюция против включения России в состав Большой семерки (G7). «Резолюция ясно дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США», – заявил сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократ Дик Дурбин.

Как отметили в пресс-службе сенатора, вместе с Дурбином резолюцию составили еще 12 сенаторов. По мнению Дурбина, президент США Дональд Трамп должен использовать все «инструменты для борьбы с российскими угрозами нашим военным, нашим выборам и суверенитету демократических стран по всему миру». Однако, по мнению Дурбина, Трамп, напротив, «стремится нормализовать отношения России с США и вознаградить Кремль».

Как писал «Новый День», в мае Трамп заявил, что помимо стран-членов G-7 он также хочет пригласить на мероприятие Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

Напомним, в G7 помимо США, входят Италия, Япония, Канада, Франция, Великобритания и Германия. Считается, что это наиболее экономически развитые страны мира. До 2014 года саммит назывался «Большая восьмерка» и в состав входила Россия. Однако после присоединения Крыма РФ из состава была исключена.

Глава Белого дома отметил, что нынешний формат группы G7 «очень устарел» и не отражает должным образом то, что происходит в мире. По его словам, в группу можно было бы включить Россию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.07.20

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