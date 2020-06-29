Япония не хочет видеть Россию в G7

Япония выступила за сохранение структуры «большой семерки». Токио считает, что не время менять формат, приглашая на саммит Россию. Ранее за это выступал Дональд Трамп, однако он столкнулся с критикой других членов G7.

«Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения. Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру «семерки», – заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Более того, Токио против расширения формата за счет Южной Кореи. Политика Сеула в отношении Северной Кореи и КНР «не соответствует общему курсу G7», подчеркнул японский чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал хорошей идеей приглашение в G7 президента России Владимира Путина. Американский лидер также заявлял, что на саммит могут быть приглашены представители Индии, Австралии и Южной Кореи.

Против инициативы выступила Канада. «Россия <...> остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», – заявил глава канадского кабмина Джастин Трюдо.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель напомнил, что США как действующий председатель G7 не могут менять состав группы, приглашая новые страны. Вашингтон вправе лишь направлять адресные приглашения.

Токио, Зоя Осколкова

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