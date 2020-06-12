МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте объясняться после заявлений Захаровой

МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Румынии обнародовали проекта Национальной стратегии обороны Румынии. В разделе «Угрозы» заявляется об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона», что «заставляет» Бухарест принимать новые мер по сдерживанию и защите.

Эксперты отметили, что Румыния впервые за последние 75 лет официально назвала РФ врагом. А представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала упоминание России в разделе «Угрозы» «теневым трюком» для активизации военного присутствия США и НАТО в Черном море, отметив, что у Бухареста нет независимого мнения.

Госсекретарь румынского МИД Дан Некулэеску заявил российскому послу, что «упоминание о России в Национальной стратегии обороны Румынии не должно быть причиной для удивления, поскольку является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы». Некулэеску утверждает, что НАТО пытается усилить свои позиции в Черном море вследствие упомянутого поведения РФ и исключительно в оборонительных целях.

Некулэеску сообщил, что НАТО готово вести «прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении», но только если российская сторона проявляет реальное намерение в этом смысле».

РФ на заявления Некулэеску пока не ответила.

Бухарест, Игорь Юров

Бухарест. Другие новости 12.06.20

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