Эксперт рассказал об ответе России на военный удар по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым. Он прокомментировал недавнее заявление главкома Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову «политической бравадой».

Он пояснил, что в случае военного удара Россия ответит не только непосредственно по нападавшим, но и уничтожит военные базы и штабы. «Львовская база и другие будут полностью уничтожены», – уточнил он.

Юрий Кнутов также напомнил, что на момент распада СССР Украина имела огромный военный потенциал, однако его больше нет. «Все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период», – приводит его слова газета «Вечерняя Москва».

Эксперт обратил внимание на то, что современных украинских военных обучают и снаряжают США и страны НАТО. По его словам, украинская армия должна теперь выполнять такую же роль, как в свое время Афганистан для Советского Союза. «Создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону», – пояснил Кнутов, добавив, что все это часть американской стратегии «троянского коня» в отношении России, а выпады Киева в сторону Москвы продиктованы руководством НАТО.

По словам Юрия Кнутова, под видом оборонительных вооружений на Украину поставляют наступательные. Кроме того, отметил эксперт, оружие получает не только армия. По его словам, оружие направляют и нацистским отрядам, призванным зачищать Донбасс и Крым. Кнутов считает, что в последние годы украинская армия стала подконтрольна НАТО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.07.20

Россия сможет приступить к достройке «Северного потока – 2» не раньше 3 августа. / Угрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном. / Губернатор Курганской области Вадим Шумков был замечен на курорте (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»