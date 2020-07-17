Кремль ответил на сообщения о запугивании граждан коронавирусом, чтобы они не ходили на митинги

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об инструкциях для СМИ Приморского края от местных властей по запугиванию жителей коронавирусом, чтобы они не выходили на несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Пресс-секретарь президента РФ счел подобные инструкции недопустимыми. При этом Песков отметил, что не уверен в достоверности данной информации.

«Конечно, для достоверности информации предпочли бы все-таки прочитать какую-то конкретику на этот счет: от кого такие инструкции, кому такие инструкции», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»), заметив, что «это добавило бы убедительности этой информации».

Ранее сегодня издание Baza сообщило, что власти Приморского края разослали журналистам техническое задание «по отработке темы организации несанкционированных митингов». Речь идет об акциях в поддержку Фургала. Одной из задач в инструкции указано «тиражирование угрозы заражения Covid-19».

Стоит отметить, что в Хабаровске с субботы, 11 июля, проходят несанкционированные протестные акции с требованием освободить арестованного губернатора. Сегодня акция, судя по видео в соцсетях, собрала несколько десятков человек. После митинга протестующие, скандируя «Свободу!», по традиции двинулись с шествием по центральной улице города. Люди вышли на улицу, несмотря на призыв правительства края не выходить на митинги из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.07.20

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