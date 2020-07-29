российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 июля 2020, 08:45 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США обвиняют Россию в фейках о коронавирусе с целью повлиять на выборы

www.facebook.com/RusEmbUSA

Российские спецслужбы размещают на англоязычных сайтах дезинформацию о пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимных представителей правительства США.

По словам источников, распространением фейков на трех порталах занимаются два человека, которые занимали руководящие должности в российской военной разведке. Один из собеседников утверждает, что на сайтах разметили 150 статей о пандемии.

В публикациях Россия выступает в положительной роли в борьбе с коронавирусом, а статьи о США содержат ложные утверждения, указывают источники.

По мнению издания, таким образом Москва пытается повлиять на ход президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре. Официальные лица уверены, что Россия собирается повторить сценарий 2016 года, когда в соцсетях была запущена кампания по поддержке Дональда Трампа, которая якобы помогла ему одержать победу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 29.07.20

Госзакупки для «Роскосмоса» засекретят. / Лукашенко оказался злостным разносчиком коронавирусной инфекции. / Флотилия «Северного потока – 2» перестала принадлежать Газпрому. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Трамп допустил возможность поставок вакцины от Covid-19 на экспорт

Подводный робот обогнул всю Атлантику за четыре года

МИД России ответил на претензии адмирала США по поводу ракет на ледоколе

Трамп пообещал нации наступление «золотого века»

Советник президента США заразился коронавирусом

МИД Германии выступил против возвращения РФ в G-8

В Колорадо внедорожник въехал в толпу митингующих за права темнокожих

В Сиэтле в столкновениях с протестующими пострадали 59 полицейских

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, США,