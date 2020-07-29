США обвиняют Россию в фейках о коронавирусе с целью повлиять на выборы

Российские спецслужбы размещают на англоязычных сайтах дезинформацию о пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимных представителей правительства США.

По словам источников, распространением фейков на трех порталах занимаются два человека, которые занимали руководящие должности в российской военной разведке. Один из собеседников утверждает, что на сайтах разметили 150 статей о пандемии.

В публикациях Россия выступает в положительной роли в борьбе с коронавирусом, а статьи о США содержат ложные утверждения, указывают источники.

По мнению издания, таким образом Москва пытается повлиять на ход президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре. Официальные лица уверены, что Россия собирается повторить сценарий 2016 года, когда в соцсетях была запущена кампания по поддержке Дональда Трампа, которая якобы помогла ему одержать победу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 29.07.20

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