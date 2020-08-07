Обозначены условия нанесения Россией ядерного удара

Генштаб России впервые назвал условия, при которых РФ может применить ядерное оружие. Ядерный потенциал будет задействован при любой ракетной атаке. Об этом пишут эксперты российского Генштаба в своей статье в «Красной звезде».

Как отметили представители военного ведомства, основным условием для нанесения ядерного удара является поступление «достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников». Однако, указывают они, после фиксации запуска системой предупреждения о ракетном нападении «не будет возможности определить», является ли ракета ядерной или нет. Поэтому любая атакующая ракета будет считаться ракетой с ядерным оснащением, подчеркивается в статье.

Отмечается, что военно-политическое руководство России в автоматическом режиме получит информацию о старте ракеты, а затем определит масштаб ответных действий ядерных сил. Подобная агрессия будет определяться как попытка «уничтожения России как государства».

Таким образом, подчеркивается в статье, «Россия обозначила «красные линии», переступать которые мы не советуем никому». «Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным», – указывают авторы материала, отмечая, что ядерная политика России «носит сугубо оборонительный характер».

Напомним, 2 июня текущего года президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе перечислены основные военные угрозы для России, которые учитываются при стратегическом планировании в сфере обеспечения обороны страны. В нем также подчеркивается, что политика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.08.20

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