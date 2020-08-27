«Кремль осмелел и больше не боится Запада»: Навальный вбил клин в отношения Путина и Меркель

Экстренная госпитализация и кома скандального российского оппозиционера Алексея Навального обострила отношения между российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, Меркель, которая является «ключевым каналом» для Путина по общению с Западом, крайне разочарована, что президент РФ не проявил гибкости в ситуации «с возможным отравлением» Навального.

«Ее тон в отношении России стал жестче. Менее чем через два часа после того, как врачи в Берлине определили, что известный критик Путина Навальный, вероятно, был отравлен, Меркель потребовала от Путина «в срочном порядке полностью расследовать этот акт» и выявить причастных к нему», – отмечается в статье.

При этом, издание обращает внимание, что Кремль заметно осмелел, так как фокус внимания ключевых западных игроков сместился с внешней повестки на внутреннюю. «Учитывая, что президент США Дональд Трамп погряз в предвыборной кампании, а длительное пребывание Меркель у власти подходит к концу в следующем году, Путин вполне может почувствовать смелость действовать, не опасаясь возмездия», – пишет Bloomberg.

Напомним, утром 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, политика доставили в местную больницу, он впал в кому. Сторонники оппозиционера утверждали, что Навального отравили, однако российские врачи эту версию отвергли.

Через два дня Навального перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Ее специалисты объявили, что клиническая картина указывает на то, что оппозиционера отравили веществом из класса ингибиторов холинэстеразы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для расследования ситуации с Навальным, так как факт его отравления каким-либо определенным веществом не установлен. Обвинения в том, что оппозиционера могли отравить по приказу руководства РФ, он назвал несерьезными.

Москва, Мария Вяткина

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