Путин впервые за 5 лет обратится к Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин впервые за 5 лет выступит с видеообращением на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Согласно предварительной программе выступлений, он значится седьмым в списке выступающих на общеполитических дебатах.

Известно, что до Путина прозвучат выступления глав Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. В тот же день к Генассамблее планируют обратиться президенты Ирана Хасан Роухани и Франции Эмманюэль Макрон.

Стоит отметить, что из-за карантинных ограничений дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений. Однако в ООН отмечают, что лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации, сообщает ТАСС.

Напомним, неделя высокого уровня в этом году будет проходить с 22 по 29 сентября в основном в виртуальном формате. На данный момент о возможном личном присутствии в ООН заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Примечательно, что в июле в американских СМИ появилась информация о возможной встрече Трампа и Путина. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не планирует ехать в Нью-Йорк на Генассамблею.

Последний раз Путин выступал на пленарном заседании 70-й сессии Генассамблеи ООН в 2015 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.09.20

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