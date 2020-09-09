Угроза национальной безопасности: исчезнувшие белорусские оппозиционеры нашлись под арестом

В Белоруссии оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, «лица входящие в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», с помощью СМИ и интернет-ресурсов пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране, причиняя вред национальной безопасности Республики Беларусь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В отношении Колесниковой и Знака избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что по подозрению в совершении преступления также задержан Илья Салей, который является адвокатом Колесниковой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечают в ведомстве.

Как сообщал РИА «Новый День», в последние несколько дней внезапно исчезли лидеры белорусских протестов: не было связи с Павлом Латушко, с бывшим руководителем штаба Бабарико Марией Колесниковой, секретарями оппозиционного Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Сегодня стало известно, что Знак также перестал выходить на связь.

Накануне, 8 сентября, Знак заявил, что Координационный совет оппозиции направил в Следственный комитет заявления с жалобами на непропорциональное насилие по отношению к протестующим и в том числе «на агрессию людей в штатском и масках», которые задерживали людей в Минске.

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по официальным данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Во время последней акции было задержано более 600 человек. Накануне Лукашенко дал интервью российским СМИ, где заявил, что, возможно, «немного пересидел» в должности главы государства, но просто так уходить не намерен, так как только он сейчас «может защитить белорусов».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.09.20

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