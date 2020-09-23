Путин обвинил в хамстве западных партнёров проекта «МС-21»

Владимир Путин обвинил в хамстве западных партнёров за отказ поставлять композиты для разрабатываемого нового российского пассажирского самолета МС-21.

Как следует из стенограммы, опубликованной на официальном сайте Кремля, речь об этой проблеме зашла во время встречи Путина с представителями атомной отрасли. По мнению Путина, МС-21 не иметь ничего общего с оборонкой и отказ в поставке для него композитов – «просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил».

При этом президент выразил уверенность что несмотря на все препоны, Россия построит среднемагистральный пассажирский самолет, а конкуренты занять рынки и ниши не успеют.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.09.20

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