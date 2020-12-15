Первый полет пассажирского МС-21 с новыми российскими двигателями показали на видео

Разрабатываемый российский гражданский самолет МС-21-310 с новыми отечественными двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха». На сайте госкорпорации опубликована видеозапись полета, он длился 1 час 25 минут.

Полет лайнера с новыми российскими двигателям состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала корпорации «Иркут», который входит в «Ростех».

Во время полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость воздушного судна, а также функционирование его систем.

Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями

Как отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, самолет нового поколения возвращает Россию «в высшую лигу мировой авиации».

Напомним, первый пробный полет МС-21, создаваемого на смену устаревшим авиалайнерам типа Ту-154, состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Взлет и посадка прошли успешно.

В феврале 2019 года Чемезов сообщил, что запуск самолета в серийное производство сдвигается на конец 2020 года в связи с необходимостью разработки собственных композитных материалов для крыла из-за остановки их поставок из США. Композиты для лайнера также отказалась поставлять Япония. Поставки были прекращены из-за санкций США в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) и АО «ОНПП «Технология» им. Ромашина» («Ростех»).

Ранее анонсировалось, что композитное крыло увеличенной длины должно стать одним из конкурентных преимуществ для первого среднемагистрального лайнера, создаваемого после распада Советского Союза. «Черное крыло» повышает экономичность самолета и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогичными моделями от Boeing и Airbus.

В сентябре текущего года президент РФ Владимир Путин обвинил в хамстве западных партнеров за отказ поставлять композиты для МС-21. По мнению главы государства, МС-21 не имеет ничего общего с оборонкой и отказ в поставке для него композитов – «просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил». При этом Путин выразил уверенность, что, несмотря на все препятствия, Россия построит среднемагистральный пассажирский самолет, а конкуренты занять рынки и ниши не успеют.

Москва, Наталья Петрова

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