«Большие проблемы»: Япония затормозила российский авиапроект МС-21

Япония отказалась поставлять в Россию композитные материалы, необходимые для производства нового пассажирского самолета МС-21. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, таким образом Токио создает для РФ «большие проблемы».

«Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое «черное крыло», современное крыло для гражданского самолета МС-21. Создали нам большие проблемы [отказом от поставок]», – сообщил Иванов (цитата по ТАСС).

По словам спецпредставителя президента РФ, в этой ситуации России нужно либо самой производить этот материал, либо закупать в других странах, что теперь «вызывает задержку в производстве гражданского самолета».

Комментируя также ход переговоров о мирном договоре, Иванов отметил, что отсутствие этого документа между Россией и Японией не очень хорошо, но не смертельно, 70 лет страны жили без него, могут и дальше, отмечает РИА «Новости». При этом спецпредставитель главы государства подчеркнул, что в ходе переговоров вопрос передачи каких-либо островов не обсуждается. «Реальность заключается в том, что никаких переговоров ни о какой передаче и близко, и в помине нет», – сказал он.

Глава Ростеха Сергей Чемезов в середине февраля сообщал, что запуск самолета в серийное производство сдвигается на конец 2020 года в связи с необходимостью разработки собственных композитных материалов для крыла в связи с остановкой их поставок из США.

Ранее анонсировалось, что композитное крыло увеличенной длины должно стать одним из конкурентных преимуществ для первого среднемагистрального лайнера, создаваемого после распада Советского Союза. «Черное крыло» повышает экономичность самолета и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогичными моделями от Boeing и Airbus.

Первый пробный полет МС-21, создаваемого на смену устаревшим авиалайнерам типа Ту-154, состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Взлет и посадка прошли успешно.

Сахалинская область, служба информации РИА «Новый День»

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