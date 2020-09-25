«Во имя безопасности наших народов»: Путин предложил США переговоры по новой мировой угрозе

Президент России Владимир Путин предложил США перезагрузить двусторонние отношения в области международной информационной безопасности (МИБ). Перечень предложений главы государства, нацеленных на восстановление отношений двух стран в этой сфере, опубликован на сайте Кремля.

Путин назвал «риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере» одним из главных стратегических вызовов современности и в связи с этим счел необходимым обратиться к США с предложением одобрить «комплексную программу практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий».

Так, Путин выступил с инициативой разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президент РФ предложил восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне. В частности, следует «поддерживать непрерывную работу каналов связи по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и высокопоставленных должностных лиц, курирующих проблематику международной информационной безопасности», полагает Путин.

В своем заявлении президент РФ также предложил обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела двух стран – речь идет, в том числе, о выборных процессах, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и высокотехнологичных методов.

Как подчеркнул российский лидер, эти меры направлены «на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов».

«Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга», – резюмировал глава российского государства.

Москва, Наталья Петрова

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