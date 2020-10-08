Минздрав – главам регионов: «Пора менять графики работы предприятий»

Главам регионов со сложной эпидситуацией по коронавирусу следует изменить графики предприятий и организаций, скорректировав время начала работы таким образом, чтобы разгрузить общественный транспорт. Такую рекомендацию губернаторам дал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Николай Брико.

По словам специалиста, если изменить время начала и окончания рабочего дня на предприятиях и в организациях, то это «поможет снизить пассажиропоток в час пик и сдержать распространение коронавируса и других респираторных инфекций» (цитата по РИА «Новости»). Например, отметил Бриков, часть предприятий может начинать работу не в 9 часов утра, а в 8 или в 11 часов. Следовательно, сдвинется и время окончания рабочего дня.

Академик подчеркнул, что при ускорении роста числа заражений коронавирусом очень важно создать условия для минимизации контактов людей и соблюдения социальной дистанции, однако в часы «пик» в общественном транспорте это невозможно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.10.20

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