Ответная мера: МИД России выдворяет двоих болгарских дипломатов

МИД России сообщил, что вручил послу Болгарии Атанасу Крыстину ноту об объявлении двух сотрудников диппредставительства Болгарии в Москве персонами нон-грата. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади уточнили, что этот шаг «является ответной «зеркальной» мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей торгового представителя России в Софии».

Как сообщал «Новый День», 23 сентября Болгария обвинила двух российских дипломатов в сборе информации, которая относится к государственной тайне, и объявила их персонами нон-грата.

Болгарская прокуратура сообщила, что в период с 2016 года по настоящее время два гражданина РФ осуществляли разведывательную деятельность, получая информацию о планах модернизации болгарской армии и ее технической оснащенности для передачи российской военной разведке в Москве.

В МИД России в ответ заявили, что рассматривают данный шаг как преднамеренную попытку нанести ущерб российско-болгарскому взаимодействию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.10.20

Новое правительство Сербии продолжит курс на развитие стратегического партнерства с Китаем. / Евросоюз одобрил санкции против Лукашенко. / Зеленский верит в то, что Путин вернет Крым Украине, и просит мир о помощи в этом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»