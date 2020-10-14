Министры Турции и Швеции поссорились перед журналистами

Министры иностранных дел Швеции Анн Линде и Турции Мевлют Чавушоглу устроили словесную перепалку во время пресс-конференции. Об этом сообщает AP.

Глава МИД Турции выступил с критиков в адрес Швеции, обвинив Стокгольм в двойных стандартах. «Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию? Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?" – сказал Чавушоглу.

Министр имел в виду вопрос предполагаемого жесткого обращения с мигрантами, которое Афины отрицают.

В ответ глава шведского МИД Анн Линде напомнила коллеге, что она его гость и не хотела бы устраивать дебаты.

«Просто надеюсь, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр», – заключила глава шведской дипломатии. Слова Линде стали намеком на обвинения в адрес Анкары в преступлении против свободы слова.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 14.10.20

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