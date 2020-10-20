Россия ответила на обвинения США в кибератаках по всему миру

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на обвинения Минюста США против шести россиян в хакерских атаках на инфраструктуру других стран.

В дипмиссии отвергли эти обвинения, подчеркнув, что у России «нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру», поскольку это не соответствует внешней политике и национальным интересам страны.

В комментарии посольства отмечается, что подобные информационные поводы, не имеющие «ничего общего с реальностью», нацелены «лишь на разогрев русофобских настроений» среди граждан США, «на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании», передает ТАСС.

В диппредставительстве обвинили американские власти в разрушении российско-американских отношений и искусственном навязывании американцам «токсичного восприятия России и всего, что с ней связано».

Накануне Минюст США заочно обвинил шести граждан России в международном хакерстве. По его утверждению, россияне якобы причастны к ряду «самых разрушительных кибератак в мире», говорится в сообщении ведомства. В частности, среди прочего упоминаются атака на энергосистему Украины, кибернападения с целью вмешательства в выборы во Франции в 2017 году и в организацию Зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее. По версии американских властей, обвиняемые и их сообщники использовали различные вредоносные программы, в том числе вирус-вымогатель NotPetya, чтобы вести подрывную деятельность в интересах России. Ущерб США от их действий оценивается в более $1 млрд.

В Минюсте США отметили, что все обвиняемые якобы являются сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), и назвали их имена – Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.

Обвинение против шести россиян прокомментировал глава Госдепа Майк Помпео. Он заявил, что Россия полностью пренебрегает международной стабильностью и общественной безопасностью в киберпространстве.

«Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле – один из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальной Сети», – отметил Помпео. Госсекретарь США обвинил Россию в «безответственном поведении» и призвал положить конец этому.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.10.20

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