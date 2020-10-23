Путин уволил первого замдиректора ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Смирнова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отметим, что генерал Смирнов занимал пост первого замдиректора ФСБ 17 лет – с 2003 года. Он координировал работу департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. Источник издания пояснил, что Смирнов ушел в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет.

До 2003 года Сергей Смирнов занимал пост начальника УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.20

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