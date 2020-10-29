Путин отверг планы введения тотального локдауна в России

В России не планируется вводить тотальный локдаун на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Глава государства заверил, что российские власти «четко понимают, как нужно действовать». «Поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», – уверяет Путин.

По словам президента, в случае «объективной необходимости», учитывая рекомендации санврачей по ситуации в конкретном регионе или городе, будут приниматься «точечные решения». Такие решения «позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций», подчеркнул глава государства.

По оценке Путина, введенные властями антикризисные меры оказались своевременными и эффективными и помогли «заметно смягчить» последствия пандемии для экономики. В то же время, подчеркнул президент, риски еще остаются.

Президент также заявил, что меры поддержки предприятий и предпринимателей будут «донастраиваться». Речь идет как об оперативных, так и долгосрочных мерах, отметил Путин.

Глава государства также предложил продлить ряд мер по поддержке бизнеса. В частности, по его мнению, следует продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год и продлить отсрочки по налогам и страховым взносам для ресторанов на 3 месяца.

Как сообщал «Новый День», в России зафиксированы рекордные показатели суточного прироста заболеваемости Covid-19 (+17 717 заболевших) и смертности (+366 жертв).

Надо отметить, что в Европе одна страна за другой вводят локдауны разной степени жесткости, чтобы обуздать резкий рост случаев заражения коронавирусом. Строгие карантинные меры уже ввели Ирландия, Чехия, Италия, Германия и Франция.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.20

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