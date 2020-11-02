«Было много поручений, но ничего не сделано»: Путин обрушился с критикой на работу «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по развитию космической отрасли раскритиковал работу «Роскосмоса».

Глава государства отметил, что госкорпорация до сих пор не утвердила ряд новых программ в ракетно-космической сфере. Путин потребовал объяснить задержки в утверждении программ развития космоса и, собственно, утвердить данные программы в ближайшее время.

«Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин попросил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозин объяснить, в чем причины задержки в принятии программ и когда будет окончательно завершена их разработка. «Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы», – потребовал глава государства.

При этом Путин обозначил приоритеты России в космической сфере. «Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг», – перечислил президент, подчеркнув, что решение этих стратегических задач имеет огромное значение «для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция динамично растет».

Москва, Наталья Петрова

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