Выборы в США: победу Байдена решит один штат, Трамп подает иски в суд

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента страны. Согласно последним данным, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден увеличил отрыв от действующего президента-республиканца Дональда Трампа на финальном этапе подсчета голосова, сообщает телеканал FoxNews. По его информации, Байден получил уже 264 голоса коллегии выборщиков из 270 необходимых для победы. У Трампа пока 214 голосов. Демократ опережает республиканца и по числу голосов избирателей – 50,4% против 48%.

Как сообщает агентство Associated Press, кандидат от Демпартии одержал победу в «колеблющемся» штате Висконсин, а также в штате Мичиган. В настоящее время Байден лидирует в штате Невада с небольшим отрывом: за него проголосовали 49,33% избирателей, тогда как Трампа поддержали 48,69%. Победа в любом еще не определившемся штате, за исключением Аляски, которую в коллегии выборщиков представляют всего три выборщика, но включая Неваду с ее шестью голосами выборщиков, будет достаточной, чтобы положить конец пребыванию Трампа в Белом доме, указывает агентство. Как отметили представители избиркомов Невады, им еще предстоит подсчитать голоса, поданные по почте.

Надо отметить, что Трампу для переизбрания необходимы 56 голосов членов коллегии. Это возможно лишь в случае победы в четырех штатах, где еще продолжается подсчет бюллетеней: Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне и Неваде, отмечают наблюдатели. Байдену достаточно победить в одном из этих штатов, чтобы стать хозяином Белого дома.

Ранее штаб Дональда Трампа подал иски с требованием остановить подсчет голосов Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, ссылаясь на недопуск партийных наблюдателей к подсчету голосов, а также потребовал пересчета голосов в Висконсине.

При этом сам Трамп заявил в твиттере, что выиграл выборы в четырех штатах – Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане, причем с большим отрывом, и обвинил демократов в попытке украсть «победу». Администраторы микроблога снабдили твит Трампа меткой о «введении в заблуждение».

В то же время главный оппонент действующего хозяина Белого дома не стал открыто объявлять о победе на выборах, но заявил, что убежден, что после окончания подсчета голосов президентский пост будет за ним.

Позже штаб Байдена запустил сайт «переходного периода» для подготовки передачи власти от Трампа. На сайте размещены фото кандидата-демократа на синем фоне и заявление на английском и испанском языках. В нем говорится, что в нескольких штатах продолжается подсчет голосов, однако «кризисы, с которыми сталкивается страна, серьезны – от пандемии до экономического спада, изменения климата до расовой несправедливости». В связи с этим «переходная команда будет продолжать готовиться на полной скорости, чтобы администрация Байдена-Харриса могла начать работу в первый же день», – подчеркивается в заявлении.

В Нью-Йорке и Вашингтоне тем временем проходят акции протеста. Люди требуют честного подсчета голосов на президентских выборах. На Манхеттене некоторые митингующие выкрикивают оскорбления в адрес полицейских. Правоохранители проводят точечные задержания.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 05.11.20

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