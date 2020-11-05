Минцифре предложили ввести штрафы до 10 млн рублей для Google и Twitter

В России следует ввести штрафы до 10 млн рублей для Google и Twitter за цензуру СМИ. Автором идеи стала Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Предложение ассоциация направила в Минцифры.

Помимо введения штрафов, авторы инициативы предлагается накладывать арест на средства, которые собирают в пользу иностранных компаний их российские партнёры, сообщает РИА «Новости».

По данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1». К цензуре ассоциация предлагает отнести любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.11.20

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