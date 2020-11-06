Хватить подрывать демократию! Трамп получил пощечину от однопартийцев и грозит судом

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что одержал победу на президентских выборах, если считать «законные голоса», а демократы пытаются украсть победу. Перед этим действующий глава государства заявил, что следует остановить подсчет голосов. За все эти спорные высказывания Трамп получил пощечину от соратников-республиканцев – они обвинили его в подрыве демократии в Соединенных Штатах.

«Если вы посчитаете законные голоса, я одержал легкую победу», – утверждает Трамп, чье выступление транслировал телеканал Fox News. При этом он назвал продолжающийся в настоящее время подсчет голосов, поступивших по почте, «подавлением волеизъявления». «Если считать незаконные голоса… у нас пытаются украсть победу», – сказал Трамп.

Действующий президент также заявил, что по всей стране «имел место целый ряд внушающих беспокойство нарушений». Он вновь назвал систему голосования по почте коррумпированной и мошеннической, но не привел ни одного доказательства своим словам. Кроме того, уверяет Трамп, наблюдателям от республиканцев не позволили выполнять свою работу во многих спорных штатах. «Я не понимаю, почему демократы не хотят, чтобы в Пенсильвании мы следили за подсчетом голосов», – отметил он. Отметим, что исход голосования в Пенсильвании до сих пор остается неизвестным.

Трамп также обрушился с критикой на «лживые СМИ» за давление на избирателей на выборах. Многие из опросов прессы заранее отдавали победу демократу Джо Байдену. По словам Трампа, создатели этих фейк-опросов ставили своей целью «удержать людей дома, создать иллюзию преимущества Байдена».

Глава Белого дома также заявил, что вопрос об итогах выборов решится в Верховном суде США.

Ранее Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах. По его мнению, нельзя считать бюллетени, поступившие по почте после закрытия избирательных участков.

Примечательно, что ряд телеканалов – ABC, CBS, MSNBC, CNBC и NBC – прервали прямую трансляцию выступления Трампа, объяснив это тем, что из уст Трампа звучат «ложные заявления». Ведущий MSNBC Брайан Уильямс, в частности, отметил, что журналисты «снова находятся в необычном положении – мы не только прерываем выступление президента США, но и поправляем президента США» (цитата по «Коммерсанту»). Ведущий CNBC Шепард Смит в свою очередь заявил, что телеканал прерывает трансляцию из-за того, что сказанное сейчас президентм «по большей части полностью неверно», отметив, что Трамп не предоставил никаких доказательств фактов манипуляций.

Действующего президента критикуют и однопартийцы. Сенатор от штата Юта Митт Ромни не согласился с утверждением Трампа, что демократы пытаются украсть у него победу на выборах. «Подсчет каждого голоса лежит в основе демократии. Этот процесс часто бывает долгим, а тех, кто участвует в выборах, разочаровывает. Голоса будут подсчитаны», – написал политик в своем твиттере, отметив, что «если будут допущены нарушения, они будут расследованы и в конечном счете решение вынесет суд». Конгрессмен от штата Мичиган Пол Митчелл в свою очередь заявил, что «каждый законный голос должен и будет учитываться как и всегда» (цитата по DW), а губернатор штата Мэрилэнд Ларри Хоган заявил, что заявления президента подрывают демократический процесс в США.

Джо Байден со своей стороны призвал защитить выборы. «Дональд Трамп обращается в суд, чтобы остановить подсчет голосов. Мы провели крупнейшую в истории работу по защите выборов, чтобы дать отпор, и нам нужна ваша помощь», – написал бывший вице-президент в своем твиттер. Байден также заявил, что никто не сможет отнять у американцев демократию: «Этого не произойдет сейчас, этого не случится никогда».

В настоящее время в США продолжается подсчет голосов на выборах главы государства, которые состоялись 3 ноября. Подсчет затянулся из-за того, что около половины избирателей из-за пандемии проголосовали досрочно, в том числе по почте. По данным Fox News, действующий президент США Дональд Трамп набирает 214 голосов членов коллегии выборщиков, а его соперник, кандидат от демократов Джо Байден – 264 голоса. Для победы на выборах кандидату нужно набрать 270 или более голосов выборщиков. При этом Трамп накануне пообещал подать иски во всех штатах, о победе в которых заявлял Байден.

Добавим, что сейчас остаются неизвестными результаты голосования в пяти ключевых штатах – Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне. По последним данным Fox News, Байден значительно сократил отставание от Трампа в колеблющемся штате Джорджия. После обработки 99% бюллетеней у обоих сейчас примерно по 49,4% голосов. Отрыв Трампа составляет всего 1800 голосов. В Пенсильвании после подсчета 95% бюллетеней Байден догоняет Трампа, разрыв составляет меньше 25 тысяч голосов, передает BBC. У Байдена – 49,2%, тогда как у Трампа – 49,5%. В Аризоне Трамп немного сократил отрыв от Байдена – общее преимущество демократа сократилось до 46 тысяч голосов. Осталось посчитать 200 тысяч голосов. В Северной Каролине по-прежнему лидирует Трамп, а в Неваде впереди Байден.

Вашингтон, Наталья Петрова

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