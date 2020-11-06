Кремль ответил на вопрос о болезни Путина и его уходе в отставку

Сообщения в западных СМИ о якобы болезни президента РФ Владимира Путина и его планах уйти в отставку являются чушью. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать данную информацию.

«Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… Здоровье отменное», – цитирует пресс-секретаря главы государства РИА «Новости».

На уточняющий вопрос о том, планирует ли российский лидер покинуть свой пост, Песков ответил отрицательно.

Ранее западные таблоиды сообщали, что президент РФ якобы собирается в отставку из-за проблем со здоровьем или из-за просьб семьи.

Москва, Наталья Петрова

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