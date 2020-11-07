Трамп заявляет, что история с выборами президента далеко не закончена

45-й президент США заявил, что намерен оспорить результаты выборов в США после победы на них Джо Байдена и что история далеко не закончилась.

Трамп сообщил, что его предвыборная команда будет оспаривать результаты выборов в США в суде уже на следующей неделе.

«Все мы знаем, почему Джо Байден спешит по ошибке выдать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят раскрывать правду», – считает Трамп.

Между тем, Байдена с победой на выборах уже поздравили президент Макрон, премьер Британии Джонсон, экс-президенты США Клинтон и Обама.

О победе Байдена на выборах сегодня сообщили ряд СМИ США, в том числе CNN и Fox News. По их данным, Демократ получил необходимое количество голосов выборщиков и стал 46-м американским президентом.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 07.11.20

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