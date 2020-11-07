Зеленский вслед за мировыми лидерами поспешил поздравить Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост с поздравлением в адрес Джо Байдена – соперника Дональда Трампа на выборах президента США. Ранее Байдена с победой поздравили лидеры Канады, Великобритании, Германии, Франции и Австрии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский президент заявил, что «с оптимизмом смотрит в будущее» американо-украинских отношений. В поздравлении Зеленский упомянул и кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис.

«Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!» – написал президент «Незалежной».

Между тем, сам Дональд Трамп заявил, что обязательно добьётся в судах признания масштабных фальсификаций на выборах со стороны команды Байдена и Демократической партии США.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.20

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