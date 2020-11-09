Путин уволил еще двух министров

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в правительстве. Глава государства подписал указы об отставках министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Ранее сегодня Путин отставил министра строительства Владимира Якушева. Как сообщал «Новый День», он назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе вместо освобожденного от должности Николая Цуканова.

Также президент подписал указ об увеличении числа вице-премьеров с девяти до десяти.

Согласно документу, глава правительства отныне имеет десять заместителей, в том числе «одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации». Сейчас у премьер-министра Михаила Мишустина насчитывается девять заместителей, в том числе один первый заместитель.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.20

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