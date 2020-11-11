Россия закрывает торгпредства на Украине и в Литве

Россия закрывает торговые представительства на Украине и в Литве. Постановление об этом 7 ноября подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство Российской Федерации на Украине», – говорится в документе.

Отметим, что после их закрытия у России останутся торгпредставительства в 58 странах.

Ранее с предложением закрыть торговые представительства на Украине и в Литве выступил Минпромторг РФ. В пояснительной записке ведомство обосновало необходимость закрытия украинского торгпредства принятым в августе 2020 года постановлением украинского кабинета министров о прекращении межправительственного соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Что касается торгпредства в Литве, то министерство отметило падение товарооборота между странами и в связи с этим сочло работу торгового представительства малоперспективной.

Добавим, что в первом полугодии 2020 года торговый оборот торговли между Украиной и Россией сократился на 46% и составил 3,54 млрд долларов – таковы данные ФТС РФ. Доля Украины в общем обороте внешней торговли России снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.11.20

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