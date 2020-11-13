Еще один российский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заболел коронавирусной инфекцией.

Глава региона сообщил в инстаграме, что получил положительный результат теста на Covid-19. «Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно», – написал Сипягин.

Накануне губернатор сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры.

Ранее на этой неделе ковид подтвердился у губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Неделю назад коронавирус был обнаружен у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Также коронавирусом заразились глава Алтая Олег Хорохордин, руководитель Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Всего Covid-19 выявили у более 20 глав российских регионов.

Владимир, Наталья Петрова

Владимир. Другие новости 13.11.20

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