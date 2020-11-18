Путин назвал главную задачу губернаторов в борьбе с Covid-19: «Спрос с вас будет высокий»

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства по ситуации с коронавирусом напомнил главам регионов о личной ответственности за решения по борьбе с распространением Covid-19. При этом глава государства предостерег губернаторов от попыток приукрасить ситуацию с коронавирусом в регионах.

«Хочу обратиться к главам регионов… Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые – надеюсь, принятые вовремя решения – или, к сожалению, не принятые иногда, эту личную ответственность никто не снимал», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент при этом добавил, что «не надо пытаться приукрашивать ситуацию». «Это абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально, – отметил глава государства. – Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах».

Как подчеркнул Путин, задача всех глав регионов – «настойчиво, в ежедневном, в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы, постоянно держать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения». По его словам, это касается и лечения больных с коронавирусом, и оказания плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями.

Президент при этом попенял губернаторам на то, что регионы медленно осваивают выделенные им 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных Covid-19, которые лечатся на дому. По его словам, это «абсолютно непозволительно». Путин поручил главам регионов «принять исчерпывающие меры» по обеспечению лекарства амбулаторных пациентов.

При этом Путин поручил правительству проанализировать положение дел в каждом регионе и при необходимости направить дополнительные средства в те субъекты РФ, где не хватает финансовых ресурсов в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому.

Президент также попросил кабмин оказать финансовую поддержку тем регионам, которые действительно нуждаются в этой поддержке, «вне зависимости от формальных обстоятельств, формальных показателей», чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств. Путин поручил главе Минфину РФ Антону Силуанову взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом регионе на ближайшие полтора месяца и подчеркнул, что «все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер должны быть профинансированы в полном объеме».

Подводя итоги совещания, Путин заявил, что спрос с губернаторов будет высокий, однако, подчеркнул он, «ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает». «Все структуры должны держать ситуацию под неусыпным контролем… не просто принимать [действия регионов] к сведению, а именно выдерживать, проводить общую, четкую, эффективную линию согласованных шагов», – подчеркнул президент. «Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.11.20

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