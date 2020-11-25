Посол РФ обозначил условие для получения Минском скидки на российский газ

Если Белоруссия рассчитывает получить скидку на российский газ в 2021 году, то должна дать предоставить Москве дисконт на свои товары. Такое мнение выразил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Если одна сторона запрашивает «скидочку» (на газ – прим. ред.), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», – цитирует дипломата РИА «Новости».

По словам Мезенцева, переговоры между Россией и Белоруссией по принципиальным и тактическим вопросам будут успешными и результативными в том случае, если будут сделаны «значимые шаги навстречу друг другу». Речь идет об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, близости подходов при проведении промышленной и аграрной политики, открытости во взаимодействии таможенных служб.

Российский посол отметил, что Минск погасил существовавшую в этом году задолженность за поставки российского газа.

«Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться», – подчеркнул дипломат.

Напомним, 18 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если кто-то в Москве хочет, чтобы Минск отказался от многовекторной политики в пользу «одного вектора», то тогда следует предложить нормальные условия, чтобы «мы не смотрели в разные стороны». «Но и этого не хотят», – заключил Лукашенко (цитата по БелТА), отметив, что в этом году Германия платила $95 за 1 тыс. кубометров российского газа, а Белоруссия – $127.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 25.11.20

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