Кремль назвал дату ежегодной пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 17 декабря и из-за «сложной эпидемиологической обстановки» пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. При этом представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли.

Специальные площадки для участия в пресс-конференции представителей региональных СМИ будут организованы в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Аккредитация журналистов на участие в пресс-конференции президента РФ откроется 29 ноября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.11.20

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