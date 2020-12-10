Путин одобрил идею создать в России суд по правам человека

Президент России Владимир Путин счел правильной идею создать в стране суд по правам человека. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«В принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент отметил, что это предложение следует проработать, так как подобные учреждения «требуют финансирования и изменения определенных систем».

С инициативой учредить в России суд по правам человека на заседании выступил член СПЧ Евгений Мысловский. Он также предложил создать институт следственного судьи для надзора за проведением следствия и дознания. Путин не поддержал эту идею: «Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания».

Москва, Наталья Петрова

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