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Четверг, 17 декабря 2020, 10:53 мск

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Трамп впал в истерику из-за необходимости покинуть Белый дом

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отказывается покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена. Об этом он сообщил своим помощникам, утверждает телеканал CNN.

После голосования коллегии выборщиков Трамп заявил, что не собирается публично признавать поражение на выборах президента США. «В моменты глубочайшего отрицания [поражения] Трамп рассказал некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням», – сообщает телеканал.

Впрочем, мало кто из администрации действующего главы государства верит, что так действительно произойдет.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Больше месяца спустя коллегия выборщиков утвердила победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Его поддержали 306 выборщиков, а в пользу пока еще действующего лидера нации Дональда Трампа – 232. Церемония инаугурации Байдена запланирована на 20 января.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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