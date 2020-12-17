Путин – Западу: «Вы же умные, но почему считаете нас придурками?»

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия в сравнении с западными странами является белой и пушистой. Так он ответил на вопрос журналиста BBC об ухудшении отношений между Россией и Западом. Репортер поинтересовался, в то время как Москва обвиняет внешние силы, не виновата ли в этом она сама, или Россия «белая и пушистая».

«По сравнению с вами – да, мы белые и пушистые», – сказал глава государства. «Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно», – пояснил он, напомнив про обещание НАТО не расширяться на восток. Однако оно не было выполнено, и Североатлантический альянс приближается к границам России, отметил Путин.

«Американцы вышли из РСМД, это вы расширяетесь, но мы должны на это ответить, отреагировать более современными системами. Вы вышли из Договора об открытом небе. Мы что должны позволить вам летать над нашей территорией, чтобы вы докладывали все друзьям в США? Нет. Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?», – продолжил президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что при прекращении договора СНВ-3 вообще ничего не останется, чтобы остановить гонку вооружений. «Предлагали продлить хотя бы на год, но с нами до сих пор никто не разговаривает. Мы открыты для переговоров. Сами ответьте, кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный, сами ответьте на вопрос», – сказал глава государства, указав, что у России «военный бюджет 46 млрд долларов, а у США 770 млрд».

В завершение Путин сказал, что Россия, если уж не пушистая, но вполне благообразная, настроенная на диалог и на принятие компромиссных решений.

Москва, Наталья Петрова

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