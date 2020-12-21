«Пражский гражданский центр» признали нежелательным в России

Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую неправительственную организацию Prague Civil Society Centre («Пражский Центр Гражданского Общества», «Пражский гражданский центр»). Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

По мнению прокуроров, деятельность чешской НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», – отмечается в сообщении.

Согласно сайту организации, ее миссией является развитие гражданского общества и поддержка независимых СМИ в 12 странах Европы и Центральной Азии, в том числе в России. Центр финансируется правительствами Чехии, Швеции, США, Еврокомиссией и Oak Foundation.

Судя по данным Минюста, «Пражский гражданский центр» станет 30 нежелательной неправительственной организацией в России.

Москва, Наталья Петрова

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